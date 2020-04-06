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Цымбалюк поставила точку в отношениях с сыном Джигарханяна

Цымбалюк поставила точку в отношениях с сыном Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:instagram.com/vitalinaromanovskaya
Киевская пианистка хранит верность Армену Борисовичу

Виталина Цымбалюк-Романовская продолжает оправдываться за первоапрельскую шутку о своей свадьбе со Степаном Джигарханяном. Блондинка решила поставить точку и рассказала журналистам, что отказалась бы от интима с сыном своего бывшего мужа, а никаких отношений между ними нет. 

Звезда телешоу дополняет рассказ подробностями о своей личной жизни. Оказывается, она до сих пор хранит верность Армену Джигарханяну. Цымбалюк-Романовская призналась, что ее экс-супруг, ставший ее первым мужчиной, до сих пор остается ее любимым.

Отношения с сыном режиссера у Виталины своеобразные. Сама она считает их "нормальными" и отрицает тот факт, что между ними есть конфликты. Сам же Степан Джигарханян не раз высказывался против блондинки.

Однако сама пианистка не обращает внимания на все нападки в свою сторону. Более того, она намерена написать книгу об отношениях с Арменом Джигарханяном. Пианистка добавляет журналистам издания "Дни.ру", что прожила с артистом почти половину своей жизни и хочет раскрыть всю правду об их отношениях.

Напомним, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская, которая была намного моложе его, прожили в браке несколько лет, а в 2017 году начался громкий бракоразводный процесс. Тогда бывшую жену обвиняли в хищении денег и слежке.

Дарья ПЕТРОВА

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