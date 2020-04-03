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Цымбалюк-Романовская рассказала о новом замужестве

Цымбалюк-Романовская рассказала о новом замужестве
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Пианистка сравнила свою жизнь с первоапрельской шуткой

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала слухи о новом муже, которые некоторые СМИ распространили 1 апреля. По их словам, бывшая жена Армена Джигарханяна вышла замуж за его пасынка Степана. 

Артистка опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте запись, в которой назвала распространившуюся новость шуткой в День смеха. Цымбалюк добавила, что жизнь остальных героев этой истории также похожа на первоапрельскую историю. 

В комментариях поклонники поддержали бывшую жену Джигарханяна: "Улыбайтесь, Виталина, им назло", "Мне понравилась шутка, хоть какой-то позитив на 1 апреля", "Смех и грех)", "А красивая вышла бы пара!". (Орфография и пунктуация сохранены). 

Ранее "Утро" рассказало, что Романовская решилась выдать подробности интима с Джигарханяном.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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