Пианистка сравнила свою жизнь с первоапрельской шуткой

Виталина Цымбалюк-Романовская прокомментировала слухи о новом муже, которые некоторые СМИ распространили 1 апреля. По их словам, бывшая жена Армена Джигарханяна вышла замуж за его пасынка Степана.

Артистка опубликовала в своем "Инстаграм"-аккаунте запись, в которой назвала распространившуюся новость шуткой в День смеха. Цымбалюк добавила, что жизнь остальных героев этой истории также похожа на первоапрельскую историю.

В комментариях поклонники поддержали бывшую жену Джигарханяна: "Улыбайтесь, Виталина, им назло", "Мне понравилась шутка, хоть какой-то позитив на 1 апреля", "Смех и грех)", "А красивая вышла бы пара!". (Орфография и пунктуация сохранены).

Ранее "Утро" рассказало, что Романовская решилась выдать подробности интима с Джигарханяном.