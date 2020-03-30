Того Армена Борисовича, которого привыкли видеть зрители больше нет, рассказал его близкий друг

Ужасные подробности жизни исчезнувшего Армена Джигарханяна рассказал его близкий друг Марк Рудинштейн. По его словам, народный артист СССР и России перестал понимать происходящее вокруг.

"К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет, – Вместо него овощ, который не понимает, что с ним происходит", – с сожалением отметил он.

Джигарханян страдает от диабета, который его "практически добил". Также на здоровье артиста отразились и распри с бывшими супругами, которые без стеснения ходили на главные телеканалы страны разбирать их личную жизнь.

Не смог до конца Армен Борисович оправиться от скандального развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, заявил Рудинштейн. "На сегодняшний день Шаляпин для нее – отыгранный материал", – цитирует его возмущения "Собеседник".

Ранее о свое беспокойство о состоянии артиста высказала и сама Виталина Цымбалюк-Романовская. Женщина, прожившая с режиссером без малого 15 лет сказала, что отпустила и простила все плохое своему бывшему и готова рассказать правду об их браке , в частности, выдать пикантные подробности.