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"Лгунья и интриганка": Джигарханян набросился на Цымбалюк

"Лгунья и интриганка": Джигарханян набросился на Цымбалюк
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: пресс-служба Первого канала
Пасынок режиссера ответил на обвинения пианистки

Разборки Виталины Цымбалюк-Романовской с семьей ее бывшего возлюбленного Армена Джигарханяна не прекращаются даже спустя три года после развода. В скандал оказался втянут пасынок режиссера Степан, который ответил на обвинения блондинки, назвав ее лгуньей и интриганкой.

По словам Степана Джигарханяна, киевская пианистка лишь говорит о хороших отношениях с ним, в то время как сама пишет оскорбления у него за спиной. "Виталина – патологическая лгунья и ушлая интриганка", - цитирует пасынка советского режиссера "Собеседник".

Заявление Цымбалюк о том, что Джигарханян проиграл в карты дом своих родителей, Степан также опроверг. Он отметил, что такого количества "бездумной" лжи в свой адрес он еще никогда не читал.

По его мнению, подобные высказывания блондинки направлены на то, чтобы спровоцировать его на масштабный ответ. Очередной скандал на телевидении, считает Джигарханян, поможет пианистке восстать "из сундука забытых кукол". Сын знаменитости заявил, что именно поэтому сейчас он так нужен бывшей возлюбленной своего отца, при этом отметив, что его самого все это совсем не интересует.

Конфликт Степана и Виталины разгорелся после первоапрельской шутки блондинки о том, что она якобы выходит замуж за пасынка режиссера. Позже пианистка заявила, что считает их отношения нормальными, несмотря на то что разногласия между Джигарханяном и Цымбалюк возникали и до этого.

Ранее на киевскую пианистку наехала жена Степана. Ольга Казаченко призвала блондинку заняться своей личной жизнью и оставить семью знаменитого режиссера в покое.

Карина СИРАЗОВА

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