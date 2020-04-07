Цымбалюк-Романовская крепко получила от новой подруги Джигарханяна
Шуточная новость о том, что сын Армена Джигарханяна Степан связался с бывшей мачехой Виталиной Цымбалюк-Романовской очень не понравилась его девушке Ольге Казаченко. Обиженная красавица призвала свою соперницу заняться своей личной жизнью и перестать пиариться на честном имени режиссера и его сына.
Первого апреля в День смеха появилась шуточная новость о том, что якобы Виталина собралась под Венец с пасынком. Уже на следующий день женщина сама объяснилась с поклонниками и поставила точку в вопросе отношений с родственником.
Ольге такое поведение Цымбалюк, пришлось не по вкусу. Она заявила, что даже в такое непростое время артистка паразитирует на семье бывшего мужа.
"Не надо распространять свои влажные фантазии, в том числе о свадьбе с ним! Он встречается со мной! А эта фейковая новость выглядит низко даже для тебя!", – окрысилась Казаченко и пожелала сопернице найти любимого человека.
Обиженная женщина поставила под сомнение и откровенное признание Виталины в том, что она до сих пор любит только Армена Борисовича, пишет "Собеседник".
Не исключено, что эти события войдут в книгу Цымбалюк – Романовской об Армене Джигарханяне. Возможно, в мемуарах, которые красавица -музыкантша пишет вместе с неназванным коллегой, она подробно расскажет, что происходило на самом деле. Пока же сама красавица призналась, что готова придать огласке самое личное – даже описать сцены интима с режиссером.
Джигарханян и его молодая жена пробыли в браке 15 лет. Два года назад они со скандалом развелись.
Скандал в семье отразился на здоровье актера. По признанию его близкого друга – он сильно сдал и стал похож на овощ.
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