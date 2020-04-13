Поклонникам показалось, что Виталина чем-то сильно расстроена

Бывшая супруга Армена Джигарханяна, хоть и давно рассталась с ним и не общается, в последнее время часто вспоминает об их совместной жизни.

В своем Инстаграм Виталина поделилась с поклонниками мудрой цитатой, которая у семейной пары была, по ее словам, любимой.

"У нас с Арменом Джигарханяном была любимая цитата философа Сократа. Она звучит так: сколько есть на свете вещей, которые мне не нужны. Я думаю сейчас то самое время, когда эта цитата как никогда живая и мы должны все это осознать", – рассказала она, записав короткое видео.

Кроме того, Цымбалюк-Романовская призвала подписчиков беречь друг друга.

"Верьте в любовь и удачу – и они прибудут", – добавила она в подписи к ролику.

Кадры переполошили некоторых пользователей. Они решили, что Виталина плакала и стали уговаривать ее не расстраиваться. Впрочем, пианистка заявила, что вовсе не огорчена.

"Вспоминайте, но идите вперёд" "Виталиночка,не расстраивайтесь.Все будет хорошо,Будем надеяться на лучшее и все придёт" "А почему глазки на мокром месте ?(((" - написали комментаторы (орфография и пунктуация сохранены).

Ранее Цымбалюк-Романовская повздорила с сыном Армена Джигарханяна Степаном.