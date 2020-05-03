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Цымбалюк-Романовская закрыла половину лица

Цымбалюк-Романовская закрыла половину лица
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press / www.globallookpress.com
Бывшая жена Армена Джигарханяна показалась в необычном виде

Пианистка с Украины Виталина – Цымбалюк Романовская кажется, отвлекается от скандалов вокруг семьи Армена Борисовича и его сына Степана. Артистка опубликовала фото с закрытым наполовину лицом. 

Сменить образ и "закрыть" лицо артистка решила не совсем по собственной воле, а из необходимости. В России бушует коронавирус и без маски никуда не выйти. Музыкантша нашла прекрасный способ выйти из положения – защитная повязка в тон платью. 

На кадрах артистка предстала в маленьком светлом платье из шелка и такой же повязке в тон. Интересной деталью стала вуаль поверх медицинского приспособления. Актуальным наряд в стиле XXI века помогла составить Цымбалюк ее мама. Именно она сшила красоту. 

Поклонникам артистки ее образ понравился. "Безупречно! Всегда гармония!; Вы похожи на Мерилин Монро; Нежная Муза моя; Очень красивый дуэт!цвет очень к лицу!", – восхищенно отметили фанаты. 

Цымбалюк-Романовская не теряет зря времени на всероссийском карантине. Сейчас артистка пишет книгу о своей жизни рядом с мэтром отечественного кинематографа Арменом Джигарханяном. Красавица рассказала, что в мемуарах будет все: от любимых рецептов актера, до описания их первой ночи. 

Марина МОНРО

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Иван Волков
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