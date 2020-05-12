Коллега народного артиста рассказала о его отношениях с киевской пианисткой

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись несколько лет назад, однако шумиха вокруг пары не утихает. Подруга режиссера Наталья Лапина решила раскрыть истинные мотивы его бывшей супруги – по ее мнению, блондинка искренне любила народного артиста, поэтому и жила с ним, а о деньгах пианистка и не думала.

Коллега Джигарханяна не верит в меркантильность Цымбалюк-Романовской. Она утверждает, что Виталина влюбилась в талант актера, а после отдала ему лучше годы своей жизни и ложилась с ним в постель – это, по мнению Лапиной, говорит о том, что она его уважала.

Как вспоминает подруга Армена Борисовича, она много раз слышала слухи о том, что Цымбалюк-Романовской была со звездой из-за денег, однако она в это не верит. Артистка считает, что из скромной девушки просто сделали монстра, пояснила она "Собеседнику".

Сама Виталина после развода со знаменитым супругом в 2017 г. продолжает оставаться в центре внимания. Она участвует в телешоу, где встречается с родственниками бывшего супруга и скандалит с ними.

Забыть об отношениях с режиссером Цымбалюк-Романовской не позволяет и судебный процесс. Блондинка должна отдать бизнесмену несколько миллионов рублей, которые, как сама утверждает, она брала для законного супруга во время брака.

Также блондинка продолжает говорить о романтических чувствах к бывшему мужу. В феврале 2020 г. Цымбалюк-Романовская заявила, что до сих пор любит Армена Джигарханяна.