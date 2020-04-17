Татьяна Власова прилетела в Россию

Бывшая жена Армена Джигарханяна, которая находилась в США, экстренно выехала на родину, чтобы воссоединиться с любимым. Сын бывших супругов рассказал о сложном путешествии Татьяны Власовой в социальных сетях.

По словам Степана Джигарханяна, всего произошедшее можно считать чудом. Бывшая жена народного артиста в последний момент оказалась в списках пассажиров на единственный вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву. Женщина благополучно успела на все самолеты в сложной ситуации пандемии. Дома Татьяну Сергеевну уже ждал Армен Борисович, – пишет Джигарханян-младший в "Инстаграм".

Как поясняет Степан, его мама решила выехать к любимому человеку, так как боялась, что долгое время не сможет его увидеть. Женщина хочет быть рядом с Арменом Борисовичем даже в критический момент.

"Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится судьба – умрем рядом!" – цитирует "Собеседник" слова Власовой.

Татьяна Власова и Армен Джигарханян были вместе почти 50 лет, однако после артист решил жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской. В 2017 году пара со скандалом развелась, а в сентябре 2019 Джигарханян и Власова снова сошлись.