Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бывшая жена экстренно выехала к Джигарханяну

Бывшая жена экстренно выехала к Джигарханяну
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Татьяна Власова прилетела в Россию

Бывшая жена Армена Джигарханяна, которая находилась в США, экстренно выехала на родину, чтобы воссоединиться с любимым. Сын бывших супругов рассказал о сложном путешествии Татьяны Власовой в социальных сетях.

По словам Степана Джигарханяна, всего произошедшее можно считать чудом. Бывшая жена народного артиста в последний момент оказалась в списках пассажиров на единственный вывозной рейс из Нью-Йорка в Москву. Женщина благополучно успела на все самолеты в сложной ситуации пандемии. Дома Татьяну Сергеевну уже ждал Армен Борисович, – пишет Джигарханян-младший в "Инстаграм".

Фото: instagram.com/st_jigar/

Как поясняет Степан, его мама решила выехать к любимому человеку, так как боялась, что долгое время не сможет его увидеть. Женщина хочет быть рядом с Арменом Борисовичем даже в критический момент.

 "Я хочу быть с ним в трудную минуту. Если распорядится судьба – умрем рядом!" – цитирует "Собеседник" слова Власовой.

Татьяна Власова и Армен Джигарханян были вместе почти 50 лет, однако после артист решил жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской. В 2017 году пара со скандалом развелась, а в сентябре 2019 Джигарханян и Власова снова сошлись. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей