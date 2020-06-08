Звезду экстренно госпитализировали

Армена Джигарханяна увезли в больницу. У народного артиста случился инсульт, информирует телеграм-канал "Baza".

Ранее близкий друг Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что артист чувствует себя очень плохо. Он не в состоянии даже посетить театр.

"Sputnik. Армения" напоминает, что здоровье известного актера и режиссера ухудшилось в 2017 году. В тот момент артист находился в непростых отношениях с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовкой. Супруги подали на развод, началось непростое судебное разбирательство. Из-за пережитого на фоне этого стресса у Армена Борисовича отказали ноги.

В августе 2019 г. из-за ухудшения состояния здоровья Джигарханяна поместили в реанимацию. Врачам удалось спасти жизнь артиста.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывшая жена народного артиста опубликовала снимки из их поездки в США.