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Армена Джигарханяна увезли в больницу. У народного артиста случился инсульт, информирует телеграм-канал "Baza".
Ранее близкий друг Джигарханяна Артур Согомонян рассказал, что артист чувствует себя очень плохо. Он не в состоянии даже посетить театр.
"Sputnik. Армения" напоминает, что здоровье известного актера и режиссера ухудшилось в 2017 году. В тот момент артист находился в непростых отношениях с бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовкой. Супруги подали на развод, началось непростое судебное разбирательство. Из-за пережитого на фоне этого стресса у Армена Борисовича отказали ноги.
В августе 2019 г. из-за ухудшения состояния здоровья Джигарханяна поместили в реанимацию. Врачам удалось спасти жизнь артиста.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что бывшая жена народного артиста опубликовала снимки из их поездки в США.
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