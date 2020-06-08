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Цымбалюк после травли похвасталась отдыхом с Джигарханяном

Цымбалюк после травли похвасталась отдыхом с Джигарханяном
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya/
Киевская пианистка жалеет о появлении "гоблинов" в их жизни с бывшим супругом

Виталина Цымбалюк-Романовская пустилась в воспоминания о прошлом. Она опубликовала фотографии Армена Джигарханяна из совместной поездки в Соединенные Штаты. Пост появился в "Инстаграм" пианистки.

Кадры были сделаны в Нью-Йорке, по словам самой блондинки, в 2013 г., еще до развода пары. Артистка показала себя и бывшего мужа, причем на фотографиях знаменитости позируют по отдельности, вероятно, потому что снимали друг друга. Последним стал кадр двух силуэтов на асфальте, которые, скорее всего, принадлежали тогда еще супругам.

"Тихое время, когда никому не было дела до нас, и не было никаких "гоблинов" в нашей жизни", – написала Цымбалюк-Романовская, которая еще несколько месяцев назад признавалась в своих чувствах к Джигарханяну.

"С вами, Виталина, как огурчик был, а сейчас уже в кучу не собрать", "Жаль, что ваша история любви так закончилась", – прокомментировали фотографии подписчики (орфография и пунктуация сохранены). Некоторые отметили, что мужа пианистке надо возвращать: с ней он, по их мнению, был счастлив. Пианистка ответила, что это, к сожалению, невозможно из-за психологического воздействия, которому подвергается режиссер.

Ранее бывшая Армена Джигарханяна оказалась в центре нового скандала. Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась об умершей Юлии Норкиной, после чего в сети началась травля пианистки.

Карина СИРАЗОВА

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