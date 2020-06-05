Пианистка вспомнила скандал с ведущей во время развода

Виталина Цымбалюк-Романовская высказала свое слово в память об умершей Юлии Норкиной. Она припомнила некрасивую историю с ведущей во время ее развода с Джигарханяном.

В 2018 году разразился крупный общественный скандал в связи с разводом Романовской с Арменом Борисовичем. Тогда народная артистка Тамара Семина назвала экс-супругу актера "наглой и отвратительной", на что Виталина встала с места и устремилась в сторону Семиной.

На защиту 80-летней актрисы подоспела Юлия Норкина, которая стала отталкивать девушку, покрывая нецензурной бранью за желание напасть на пожилую женщину.

Сегодня стало известно, что Норкина умерла от инфаркта в возрасте 52 лет. Об этом сообщил ее муж в социальных сетях, отметив, что при жизни его супруга спасала не только животных, но и людей. Мимо этой новости не смогла пройти бывшая жена Джигарханяна.

На своей странице в социальных сетях Виталина опубликовала фрагмент передачи, на которой запечатлено, как Норкина отталкивает в сторону Цымбалюк-Романовскую.

"Я не понимаю, КЕМ надо быть, чтобы публично ТАК себя вести... Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить", – написала она под видео.

Аудитория Цымбалюк-Романовской разделилась после этого сообщения на два лагеря: одни поддержали пианистку, отметив, что Норкина вела себя тогда неподобающе, а другие упрекнули Виталину за оскорбление памяти погибшей, заметив, что даже о врагах после их смерти не стоит так говорить. При этом пианистка старается поспешно удалять комментарии, в которых публика критикует ее поведение.