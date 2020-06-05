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Умерла известная российская ведущая

Умерла известная российская ведущая
Юлия Норкина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Прощание с журналисткой состоится 6 июня

Не стало известной ведущей Юлии Норкиной. Она работала на радио "Комсомольская правда". О смерти женщины сообщил ее муж – популярный журналист Андрей Норкин. 

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", – написал он под постом на своей странице в "Инстаграм". 

Андрей Норкин отметил, что все, кто хочет простится с его супругой, может 6 июня приехать на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Церемония продлится приблизительно до 13:30. 

Напомним, что Юлия Норкина начала свою карьеру на радио в 1992 году. С супругом они стали вместе выступать в эфире с начала 2000-х. Появлялись на станциях "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", а позже оба перешли в "Комсомольскую правду". Юлия и Андрей воспитали четверых детей.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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