Прощание с журналисткой состоится 6 июня

Не стало известной ведущей Юлии Норкиной. Она работала на радио "Комсомольская правда". О смерти женщины сообщил ее муж – популярный журналист Андрей Норкин.

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", – написал он под постом на своей странице в "Инстаграм".

Андрей Норкин отметил, что все, кто хочет простится с его супругой, может 6 июня приехать на Новодеревенское кладбище в Пушкино. Церемония продлится приблизительно до 13:30.

Напомним, что Юлия Норкина начала свою карьеру на радио в 1992 году. С супругом они стали вместе выступать в эфире с начала 2000-х. Появлялись на станциях "Эхо Москвы" и "Говорит Москва", а позже оба перешли в "Комсомольскую правду". Юлия и Андрей воспитали четверых детей.