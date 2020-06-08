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Виталина Цымбалюк-Романовская отреагировала на слухи о том, что Армен Джигарханян попал в реанимацию с инсультом. Бывшая жена считает, что причиной очередного приступа стал неправильный образ жизни.
По мнению киевской пианистки, здоровье режиссера ухудшилось из-за длительной изоляции и нахождения с "сомнительными людьми". Цымбалюк не раз высказывалась, что ее бывший муж после развода стал объектом манипуляций.
Артистка отметила, что Джигарханяну нельзя вести сидячий образ жизни, а учитывая кадры, которые она видела в последнее время, ухудшение здоровья актера не кажется ей удивительным.
"С ним поступили очень жестоко, довели", – заявила блондинка. По мнению Виталины, бывший муж стал жертвой "бесполезной" разборки с ней.
При этом Цымбалюк напомнила, что это будет третий инсульт Джигарханяна, если тревожные слухи все же подтвердятся. Предыдущие были в 2002-м и 2009 гг., после чего артистка проводила с ним все время, передает "Говорит Москва". Бывшая возлюбленная понадеялась, что организм актера справится.
Информация о том, что Армен Джигарханян попал в больницу с инсультом появилась в понедельник, 8 июня. Здоровье режиссера ухудшилось несколько лет назад, после чего его неоднократно госпитализировали.
Ранее близкий друг рассказал, что Армен Джигарханян сильно сдал – он перестал понимать, что происходит вокруг.
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