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Армен Джигарханян находится на плановом осмотре у врачей, сообщили его представители. Они опровергли информацию о том, что 84-летнего народного артиста экстренно доставили в московскую клинику с подозрением на инсульт.
Друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказал "Интерфаксу", что актер регулярно в течение года проходит профилактическое лечение от старых болезней. Он перенес два инсульта и должен регулярно обследоваться у медиков хотя бы раз в пару месяцев.
"Сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его", – рассказал приятель.
При этом опасений за здоровье Джигарханяна у медиков нет. Они не обнаружили никаких серьезных заболеваний или обострений хронических болезней.
Ранее о возможной причине госпитализации Джигарханяна высказалась его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Она посчитала, что инсульт мог произойти из-за "сомнительного" окружения актера.
До этого появилась информация, что в воскресенье Армена Борисовича госпитализировали с третьим инсультом. Его здоровье серьезно пошатнулось в 2017 г. после скандала с разводом. Из-за пережитого стресса актер не мог ходить и неважно себя чувствовал.
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