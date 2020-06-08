В ближайшем окружении артиста рассказали о его состоянии

Армен Джигарханян находится на плановом осмотре у врачей, сообщили его представители. Они опровергли информацию о том, что 84-летнего народного артиста экстренно доставили в московскую клинику с подозрением на инсульт.

Друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказал "Интерфаксу", что актер регулярно в течение года проходит профилактическое лечение от старых болезней. Он перенес два инсульта и должен регулярно обследоваться у медиков хотя бы раз в пару месяцев.

"Сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его", – рассказал приятель.

При этом опасений за здоровье Джигарханяна у медиков нет. Они не обнаружили никаких серьезных заболеваний или обострений хронических болезней.

Ранее о возможной причине госпитализации Джигарханяна высказалась его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Она посчитала, что инсульт мог произойти из-за "сомнительного" окружения актера.

До этого появилась информация, что в воскресенье Армена Борисовича госпитализировали с третьим инсультом. Его здоровье серьезно пошатнулось в 2017 г. после скандала с разводом. Из-за пережитого стресса актер не мог ходить и неважно себя чувствовал.