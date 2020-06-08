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Появились подробности госпитализации Джигарханяна

Появились подробности госпитализации Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
В ближайшем окружении артиста рассказали о его состоянии

Армен Джигарханян находится на плановом осмотре у врачей, сообщили его представители. Они опровергли информацию о том, что 84-летнего народного артиста экстренно доставили в московскую клинику с подозрением на инсульт. 

Друг Армена Борисовича Артур Согомонян рассказал "Интерфаксу", что актер регулярно в течение года проходит профилактическое лечение от старых болезней. Он перенес два инсульта и должен регулярно обследоваться у медиков хотя бы раз в пару месяцев.

"Сейчас врачи посчитали, что это лучше сделать в стационаре и заодно проверить его", – рассказал приятель. 

При этом опасений за здоровье Джигарханяна у медиков нет. Они не обнаружили никаких серьезных заболеваний или обострений хронических болезней.

Ранее о возможной причине госпитализации Джигарханяна высказалась его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская. Она посчитала, что инсульт мог произойти из-за "сомнительного" окружения актера. 

До этого появилась информация, что в воскресенье Армена Борисовича госпитализировали с третьим инсультом. Его здоровье серьезно пошатнулось в 2017 г. после скандала с разводом. Из-за пережитого стресса актер не мог ходить и неважно себя чувствовал.

Евгения НАГОРСКАЯ

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