Цымбалюк-Романовская отказалась хоронить Джигарханяна

Сын разбитого инсультом артиста разнес Виталину за скандальные, по его мнению, высказывания

Степан Джигарханян вышел на связь после слухов о том, что его отец попал в больницу в тяжелом состоянии. Накануне СМИ сообщили, что у Армена Борисовича инсульт. Правда, представители актера отрицают это, уверяя, что был лишь плановый осмотр. Сын Джигарханяна пообщался с журналистами и в очередной раз весьма жестко отозвался о бывшей супруге артиста Виталине Цымбалюк-Романовской.

Степан дал понять, что считает киевскую пианистку лицемерной. Он припомнил, как она проклинала Джигарханяна и даже отказалась его хоронить. Мол, на похороны не приду ни в коем случае.

"Сколько раз за прошедшие с их развода два года она плевала Армену Борисовичу в спину: и обзывала, и проклинала, и на всю страну заявляла, что "не появится даже на его похоронах"? И вот очередной приступ примитивного лицемерия!"

– возмущается Степан, комментируя ее недавние высказывания о здоровье Джигарханяна.

Сын артиста заявил, что Виталина считает россиян "кретинами с ущербной памятью", раз ведет себя подобным образом.

"Полузабытая Виталина материализуется только тогда, когда случается или гадость, или скандал, или беда. Это может быть разрыв отношений в шоу-бизнесе, ухудшение состояния Армена Борисовича, смерть известной журналистки", – в разговоре с "Собеседником" вспомнил Степан недавний громкий скандал. Цымбалюк-Романовская ранее высказалась о трагической смерти ведущей Юлии Норкиной и шокировала публику. Ее поступок обсуждают до сих пор.

Напомним, новости о том, что Джигарханяна разбил инсульт, появились накануне, 8 июня.