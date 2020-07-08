Цымбалюк съязвила в адрес Джигарханяна

Цымбалюк съязвила в адрес Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото:Александр Щербак/ТАСС
Киевская пианистка намекнула на тайные диагнозы мужчины

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян развелись три года назад, однако шумиха вокруг пары не утихает. Теперь блондинка выясняет отношения с сыном бывшего мужа Степаном. В последний раз знаменитость язвительно высказалась в адрес мужчины, написав о диагнозах, которые он сам проявит.

Напомним, Джигарханян-младший в социальной сети сообщил, что подвергся атаке троллей. Сын артиста считает, что знает имя заказчика травли. Его подписчики  предположили, что к делу причастна Цымбалюк-Романовская.     

Сегодня на высказывания наследника актера обратили внимание фанаты пианистки. По их мнению, Степан специально приплетает ее к этой ситуацию.

"Виталина, Степашке без Вас не выжить. Оказывается, тролли, которые его чморят, это опять ВЫ виноваты😂 Там диагноз, кто его лично знает. Только на ТВ держится пару часов. Джокер фильм новый, это его копия! псих, мечтающий о славе", – высказался один из комментаторов ( орфография и пунктуация сохранены).

Не смогла промолчать и бывшая Армена Джигарханяна. Она язвительно ответила:

"Есть еще диагнозы – ну не будем трогать, сам себя пусть проявляет".

Несмотря на то что Степан Джигарханян большую часть времени живет в США, а Виталина Цымбалюк-Романовская – в России, и в жизни эти двое пересекались нечасто, они все равно упоминают друг друга в заявлениях журналистам или в социальных сетях.

Кто-то из подписчиков, предполагает, что киевская пианистка неравнодушна к сыну  бывшего мужа.

Дарья ПЕТРОВА

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