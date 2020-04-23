Бывшая жена народного артиста публично выяснила отношения с подругой его сына

Виталина Цымбалюк-Романовская, которая развелась с Арменом Джигарханяном еще несколько лет назад, продолжает скандалить с его окружением. На этот раз она не смогла сдержать эмоций после встречи с Ольгой Казаченко. Сначала девушки выяснили отношения в студии программы "Пусть говорят", а затем блондинка посвятила всем близким экс-супруга и молодой возлюбленной Степана Джигарханяна пост в социальных сетях.

Цымбалюк-Романовская назвала окружение бывшего мужа своими оппонентами, а затем в "Инстаграм" поинтересовалась, когда у них снова начнут расти шерсть и хвост, делая отсылку к роману Булгакова.

Подливают масла в огонь подписчики Виталины. Они посмотрели передачу и встали на сторону Цымбалюк-Романовской. По их мнению, она ведет себя достойно и умеет высказать свою точку зрения. Ольга Казаченко, которая представляла интересы семьи Джигарханяна, вызвала у подписчиков противоположные эмоции.

"Достойно держались, Виталина, воспитание никто не отменял, а вот Ольге его явно не хватает – не может Ольга тактично вести диалог", "Виталина, восхищаюсь! Умница, красавица, всех просто уложила! Одно удовольствие – смотреть, как вы их размазали!", "Виталинка – умница и красавица! Всегда на высоте, с достоинством! А вот Ольга выглядит глупенькой куклой", – написали в "Инстаграм" Цымбалюк-Романовской.

Поддержать отца и свою молодую возлюбленную Степан Джигарханян не смог. Сейчас он находится в США, где путешествует по опасным местам. Приехать в Россию наследник артиста не может из-за коронавируса.