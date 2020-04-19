Сын режиссера показал место, где не будет страшен коронавирус

Степан Джигарханян поделился с подписчиками кадрами из своего путешествия по Америке. Сын Армена Джигарханяна сфотографировался в Долине смерти – одном из самых необычных парков США. Наследник артиста считает, что в таком месте никакой коронавирус не будет страшен из-за высокой температуры – воздух здесь прогревается до +52 C в тени.

В этим связан и выбор одежды Джигарханяна-младшего. Он позирует в закрытом наряде, перчатках и шапке – только это помогает защититься от солнечных ожогов.

"Вот уж где не страшен никакой вирус – не выживет, сплавиться, засохнет!" – подписал Степан.

Наследник Армена Борисовича во время карантина не может усидеть дома. До этого он вместе с друзьями сбежал в поход. Мужчине предстояло пройти пешком по дну ущелья до реки. Тогда Степан рассказывал, что в этом месте зафиксированы летальные случаи – не все люди могут справиться с нагрузкой.

Сейчас Степан Джигарханян по-прежнему находится в США. Рядом с ним нет никого из членов семьи – его мама недавно экстренно вылетела в Россию к Армену Джигарханяну. Из-за коронавируса сын артиста не может увидеть и свою любимую – Ольга Казаченко осталась в Москве.