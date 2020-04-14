Сын народного артиста Армена Джигарханяна путешествует по Америке

Наследник знаменитости, проживающий в США, не смог усидеть дома и вместе с друзьями отправился в поход, несмотря на введенный в стране карантин. Степану Джигарханяну предстояло пешком дойти по дну ущелья к реке. Маршрут путешествия сложный и опасный. Как рассказывает наследник Армена Борисовича, летом люди здесь умирают, не справившись с нагрузкой.

О своем маршруте Степан рассказал в "Инстаграм", где выложил и фото из каньона.

"Поход в соседний штат Аризона. В пешем порядке пробираемся по дну ущелий к цели – реке Колорадо. Весна и осень – лучшее время для хайкинга (термин, близкий к русскому "поход"). Летом температура в южных штатах может подниматься до +43 +45 в тени", – написал он в социальных сетях.

Компанию Степану составили несколько его друзей, а вот девушки звезды телешоу рядом не видно. Ольга Казаченко уже больше полугода встречается с сыном известного актера и режиссера. Однако отношения пары осложняются тем, что Джигарханян-младший живет в США, а девушка в России.

Сейчас пред влюбленными возникло еще одно препятствие – из-за коронавируса авиасообщение между странами прекращено, поэтому пара может общаться только через интернет.