Сын режиссера рассказал о личной жизни и инфекции

Степан Джигарханян спешно покинул Россию и уехал в США. Оттуда наследник Армена Борисовича отправился в Уругвай. И вот теперь решил раскрыть подробности своей жизни. Как оказалось, он не может вернуться в США из-за бушующей пандемии коронавируса.

Как рассказал наследник народного артиста журналистам, его рейс был отменен, а добираться домой предстоит через несколько стран. И добавил, что теперь к кашляющему человеку относятся с подозрением – все вокруг начинают оглядываться и осуждать.

Больше всего Джигарханян-младший сейчас переживает из-за того, что не сможет попасть в Россию, где у него остались семья и возлюбленная. Ольга Казаченко тоже волнуется о Степане, который надолго оставил ее одну.

Мужчина поясняет, что уехал без нее только из-за обстоятельств. При этом он продолжает верить в лучшее и планирует вернуться в Москву, как только это станет возможным.

"Оля переживает. Получается, что я ее бросил надолго. Но это тот случай, когда не все от меня зависит. Обстановка с мировой пандемией меняется столь стремительно, что планировать конкретные сроки пока нет никакой возможности!" – пояснил Джигарханян-младший "Собеседнику".

Ольга Казаченко, бывшая жена музыканта Вадима Казаченко, познакомилась со Степаном Джигарханяном на съемках одной из передач. Вместе пара уже более 6 месяцев. Возлюбленный уже познакомил симпатичную блондинку с родителями.

Отношения пары осложняет расстояние. Степан Джигарханян живет в США, а Ольга Казаченко в Москве. Уехать к любимому она не может из-за маленького сына и родителей, а сын народного артиста пора не собирается переехать в Россию навсегда.