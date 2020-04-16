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"Она извращенка": Джигарханян припомнил встречи с Цымбалюк-Романовской

"Она извращенка": Джигарханян припомнил встречи с Цымбалюк-Романовской
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Сын звезды фильма "Ширли-мырли" прокомментировал отношения с киевской пианисткой

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская развелись несколько лет назад, однако шумиха вокруг их имен не утихает. Теперь экс-возлюбленная режиссера выясняет отношения с его сыном. Сам Степан Джигарханян также вспоминает о встречах с киевской пианисткой.

Виделись Виталина и сын артиста, по его словам, несколько раз в жизни. Степан уверяет, что никакой симпатии между ним и бывшей женой Армена Борисовича нет. Более того, Джигарханян-младший назвал блондинку "извращенкой".

Сын народного артиста считает, что Цымбалюк-Романовская получает удовольствие от лживых публикаций и специально провоцирует негатив вокруг.

"Если судить по тому, как она ведет себя по отношению ко мне, вряд ли у нее есть симпатия. Или же она извращенка", – цитирует слова Степана "Собеседник".

Вспомнить о бывшей жене отца мужчине пришлось не просто так. В начале апреля Виталина Цымбалюк-Романовская решила пошутить и заявила о свадьбе со Степаном Джигарханяном. Похоже, что такая шутка не пришлась наследнику режиссера по душе, так как он уже больше полугода в отношениях с Ольгой Казаченко.

Их роман складывается непросто, ведь Степан живет в США, а его избранница – в России. Еще больше осложнил ситуацию коронавирус. Теперь влюбленные не могут ездить друг к другу.

Дарья ПЕТРОВА

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