Родных народного артиста продолжают запугивать в соцсети

Пасынку Армена Джигарханяна угрожают. Он подвергся атаке заказных троллей, которые завалили его оскорбляющими и запугивающими комментариями в "Инстаграм". Степан Джигарханян рассказал о травле на своей странице в соцсети.

Действует, по словам пасынка знаменитого артиста, как минимум один заказчик. Неизвестный создал иллюзию массовой травли, добившись рассылки с разных аккаунтов. При этом сообщения зачастую повторяют друг друга.

Джигарханян опубликовал тексты некоторых из них:

"Как только будет что-то, что ему дорого, например, дети или имущество, то быстро лишат. Как он влез в жизнь Романовской, так и ему бумеранг уже летит", "Предлагаешь его грохнуть или облить кислотой?"

Степан заметил, что злоумышленник может специально прикрываться "многим известной темой". Здесь, вероятно, пасынок актера имел в виду конфликт с бывшей женой режиссера Виталиной Цымбалюк-Романовской. Утверждать это Джигарханян-младший не стал, однако его подписчики в комментариях так же предположили, что киевская пианистка может быть причастна к травле.

"А я подумала это бывшая "родственница" все не угомонится", "Грешу на известную особу",

– написали ему в комментариях. "Отчасти – зря", – ответил Степан. Он считает, что бывшая актера в основном высказывается в своем аккаунте, здесь же большая часть угроз поступает от "давнего знакомого – психа".

Тем не менее, подчеркнул пасынок знаменитости, на подобные сообщения ему наплевать, а миссия его недоброжелателя уже провалилась. Однако оскорбления писали и его матери Татьяны Власовой, добавил он.

Степан Джигарханян подвергся травле не впервые – ему и его родным уже угрожали несколько недель назад. При этом, по его словам, имя заказчика ему известно.