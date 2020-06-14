Родным артиста поступают сообщения с угрозами

Пасынок актера Армена Джигарханяна Степан утверждает, что родственники артиста стали жертвами чьего-то заказа. По его словам, на телефон его матери Татьяны Власовой стали приходить сообщения, в которых женщине угрожают и желают смерти.

Пасынок артиста утверждает, что травля производится не только в адрес его матери, но и на его странице в соцсетях. Степан смог выяснить, кто занимается подобной "травлей". Он вышел с автором сообщений на диалог, в результате которого ему открыли имя "заказчика".

"Пока обойдусь без упоминания конкретных аккаунтов и лиц... Но экшена никто не отменял – пусть помнят, что так и до статьи дойти можно!", – говорит Степан изданию "7 дней".

Недавно Армена Джигарханяня выписали из больницы. СМИ писали, что у артиста третий инсульт, однако близкие этого не подтверждают. Друг актера сообщает, что госпитализация прошла по плану и здоровью Армена Борисовича угрозы нет.

При этом бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская отказывается в будущем приходить на похороны артиста.