Сын знаменитости рассказал о карантине в США

Степан Джигарханян не стал молчать о проблемах, которые появились из-за китайского вируса. Наследник артиста заявил в социальной сети о трудностях с путешествиями по миру, а также рассказал об исчезновении оружия из магазинов и закрытии казино. Член семьи Армена Джигарханяна, который играет в азартные игры, больше всего расстраивается именно из-за этого факта.

Родственник режиссера назвал закрытие игорных заведений "беспрецедентным случаем". Как написал Степан в "Инстаграм", уже более 50 лет казино не закрывали ни на день.

Пережидать карантин Джигарханян-младший решил в США. По словам сына знаменитости, с прилавков исчезло оружие и боеприпасы. В Лас-Вегасе, где и живет Степан, введен карантин, но при этом ситуация остается спокойной: люди не впадают в панику. Как добавил мужчина, больше всего в США пострадали туристическая отрасль и работники авиакомпаний.

Также наследник Армена Джигарханяна пояснил, что дефицита продуктов в Америке больше нет. Однако некоторые ограничения остаются – можно купить только одну бутыль с водой и по одной упаковке мясных изделий и яиц.

"Магазины работают в прежнем режиме: всего в изобилии. Месяц назад были пустые полки. Полотенца, туалетную бумагу, маски, перчатки и обычную воду раскупали в страшном количестве", – добавил он "Собеседнику".

Пока Степан Джигарханян во время карантина путешествует по опасным ущельям, его мама вылетала в Россию к Армену Борисовичу. Наследник пары на родину не вернулся, несмотря на то что в Москве его ждет возлюбленная Ольга Казаченко.