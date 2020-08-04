В официальной группе актера опубликовали новости от Татьяны Власовой

Экватор лета остался позади, и многие звезды уже начинают подводить итоги прошедшего сезона. Вот и на странице официальной группы Армена Джигарханяна появился трогательный пост, в котором бывшая жена артиста подвела итоги уходящего лета.

Администраторы сообщества в "Фейсбуке" выложили коллаж из фотографий актера и его экс-супруги. "Новости от Татьяны Сергеевны", – подписали публикацию.

На ярко-синем фоне расположили три фотографии бывших мужа и жены. На одном из кадров они держатся за руки и выглядят счастливыми.

"Вот и прошел последний месяц лета. Так было оно, лето, или нет? Существуют противоречивые мнения, но жаркие, горячие денечки были! И были наши прогулки с посиделками на скамьях, и мы, и наши души согревались под солнышком, в душевных беседах!" – подытожила Власова.

В комментариях звездной паре пожелали здоровья и долгих лет жизни: "Дай бог вам обоим счастья и здоровья!", "Здоровья этой замечательной паре! Радости, счастья, любви, тепла и взаимопонимания!", "Здоровья и долгих лет совместной жизни, любимые наши!".

Напомним, что экс-супруга Армена Борисовича прилетела из США, для того, чтобы ухаживать за ним и следить за его здоровьем. Недавно в Сети появилось их совместное фото, которое шокировало поклонников.