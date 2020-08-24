Пианистка обеспокоена, что Джигарханян пропал с экранов и со сцены

Виталина Цымбалюк-Романовская откровенно рассказала о злоключениях, которые ей пришлось перенести после разрыва с Арменом Джигарханяном. По словам украинской пианистки, недоброжелатели из окружения прославленного артиста намеревались отправить ее за решетку. При этом то, что происходит с самим знаменитым актером, окутано тайной.

В свежем интервью блондинка выразила серьезное беспокойство по поводу того, что ее бывший муж стал крайне редко появляться на людях.

"Никто не задается вопросом, не травят ли Армена Борисовича, не дают ли ему запрещенные препараты. Вот это мне и интересно", – заявила Цымбалюк-Романовская.

По мнению Виталины, Армена Борисовича окружают не самые честные люди. Она уверяет, что друзья экс-супруга начали настоящую травлю на нее – пытались обвинить в мошенничестве, однако в суде этого сделать не удалось.

Кроме того, киевская пианистка намекнула, что приятели артиста обирали и его самого. По ее словам, в их с Джигарханяном квартире знакомые знаменитости за его деньги сделали такой ремонт, после которого все постоянно ломалось, пишет издание "Дни.ру".



"Каждый раз после посещения туалета забивался унитаз и приходилось вызывать сантехника", – делится воспоминаниями Цымбалюк-Романская.

При этом, по словам блондинки, общественность отнеслась к ней хорошо. Публика не стала травить ее после громкого развода с актером, а, наоборот, поддерживает словами "Как же опозорился ваш бывший муж!".

Ранее стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская потребовала от Армена Джигарханяна оплатить ее крупный долг.