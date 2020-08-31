Цымбалюк-Романовская отомстила Джигарханяну

Цымбалюк-Романовская отомстила Джигарханяну
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Режиссер не позволил пианистке выпустить спектакль с ее участием

Виталина Цымбалюк-Романовская до сих пор вспоминает брак с Арменом Джигарханяном как самое яркое любовное приключение в своей жизни. Однако отношения супругов не были гладкими и до развода. Иногда режиссеру приходилось ограничивать молодую жену, а недовольная блондинка не забывала применять ответные меры. Как изменилась ситуация в театре после ее появления, рассказал актер Алексей Шевченков.

Армен Борисович запретил супруге выпускать премьеру спектакля, в котором должна была сыграть и она сама. Цымбалюк-Романовская "же его потом и закрыла в кабинете", рассказал Шевченков, который служил в театре Джигарханяна.

По мнению актера, режиссер дал власть человеку, который совершенно не разбирается в театре. Он во всем поддерживал пианистку и поэтому зачастую срывал зло на артистах.

"Его молодая жена повлияла на уход практически всей труппы. Театр развалился",

поделился Шевченков с "Комсомольской правдой".

Ранее отец Виталины Цымбалюк-Романовской выдал тайны Армена Джигарханяна. Бывший тесть рассказал, что режиссер не следил за состоянием здания театра, а также увольнял всех неугодных сотрудников.

Карина СИРАЗОВА

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