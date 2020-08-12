Цымбалюк-Романовская потребовала от Джигарханяна оплатить ее крупный долг

Цымбалюк-Романовская потребовала от Джигарханяна оплатить ее крупный долг
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пианистка отказалась возвращать деньги, которые брала на ремонт квартиры актера

Виталина Цымбалюк-Романовская оказалась в центре еще одного скандала. На этот раз она отказалась возвращать 2 млн руб. бизнесмену Юрию Растегину. Украинская пианистка уверена, что деньги, которые она заняла несколько лет назад, должна отдавать не только она. 

Если ранее киевская пианистка говорила предпринимателю, что копит средства, то сейчас ситуация изменилась. Блондинка надеется, что ее экс-супруг поможет с оплатой долга. Она хочет, чтобы половину вернул Армен Джигарханян, потому что сумму она занимала на ремонт той квартиры, где сейчас проживает народный артист. 

"Да, деньги брала, но отдавать не хочу. Я в тот момент была замужем", – процитировал бизнесмен пианистку в разговоре с "Собеседником".

Судебные разбирательства, которые продолжаются уже несколько месяцев, вряд ли закончатся победой Цымбалюк-Романовской. По словам мужчины, у нее нет никаких аргументов. 

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская отказалась просить прощения у Армена Джигарханяна. Артистка пришла к выводу, что стыдиться ей нечего. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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