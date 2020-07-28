Киевская пианистка считает, что ей нечего стыдиться

Виталина Цымбалюк-Романовская в очередной раз пустилась в откровения о своих отношениях с Арменом Джигарханяном. Супруги развелись три года назад, но некоторые до сих пор ищут виновных в скандальной истории. Киевская пианистка заявила: ей просить прощения у бывшего мужа не за что.

Артистка объяснила, что долго думала о разрыве и пришла к выводу, что стыдиться ей нечего. О романе с режиссером Цымбалюк-Романовская вспоминает как о лучшем периоде своей жизни.

"Посвятила этому человек 16 лет",

– подчеркнула Виталина, добавив, что стала встречаться с кинозвездой, когда ей был всего 21 год. Блондинка утверждает, что бывший муж не видел от нее ничего, кроме добра и любви:

"Мне не за что просить у Джигарханяна прощения".

Цымбалюк-Романовская заключила, что никогда бы не отказалась от романа с режиссером, даже если бы заранее знала, что закончится он для нее так тяжело. Она в очередной раз подчеркнула, что Джигарханян – единственный, кого она любила.

"Он был для меня кумиром! Был для меня всем! Он просто научил меня жить",

– поделилась Виталина в интервью на Ютуб-канале Divine Stories. По словам пианистки, советский режиссер до сих пор живет в ее сердце.

Ранее Цымбалюк-Романовская показалась в необычном образе, надев платье с глубоким вырезом.