Поклонники киевской пианистки были поражены ее новым образом

Артистка показала публике свой новый и очень эффектный образ. Виталина Цымбалюк-Романовская надела платье ручной работы с вырезом. Как выяснилось, этот наряд пианистке сшила ее мама Лидия.

Видеопост артистка опубликовала в своем "Инстаграм". В этом ролике вставлены несколько фото бывшей жены Армена Джигарханяна в оригинальном платье бежевого цвета. Спереди у наряда есть глубокий разрез, который практически доходит до пупка пианистки. Самым удивительным в новом луке Цымбалюк-Романовской стала ручная вышивка – крупные цветы и листья, которые украшают рукав и часть платья.

Также Виталина добавила в видео короткие вставки настоящих цветов, растущих в палисаднике. Возможно, именно этим кустом и вдохновилась ее мама, когда создавала для дочери шикарный наряд. Кстати, в аккаунте Цымбалюк-старшей есть фото множества различных вещей ручной работы. В основном мастерица создает вышивки цветов на разнообразных тканях.

Поклонники киевской пианистки были поражены ее "цветочным луком", засыпали ее страницу комплиментами (орфография и пунктуация сохранены) и наставили кучу сердечек: "Очень красивая", "Какая неземная", "Прелесть", "Очень-очень красиво, Виталиночка".

Стоит отметить, что подписчики не часто обсуждают наряды блондинки. В основном в соцсети не утихает обсуждение ее личной жизни. Недавно Цымбалюк-Романовская съязвила в адрес своего бывшего мужа Армена Джигарханяна.