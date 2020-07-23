Экс-супруга Армена Борисовича прилетела к нему из США

Татьяна Власова поделилась новостями о жизни народного артиста СССР. В группе, посвященной Армену Борисовичу, появилось свежее фото. Поклонники оживленно обсуждают, как сейчас выглядит Джигарханян.

"Армен Борисович всегда рад гостям, а особенно таким, с которыми интересно поговорить о прошлом, настоящем и будущем его величества ТЕАТРА!"

- цитируют сообщение от Власовой в группе на Фейсбук.

На снимке актер позирует с гостем – режиссером Андреем Крупником. Молодого сотрудника театра Джигарханяна потчевали бутербродами с икрой и черешней. Армен Борисович на фото свеж и бодр и вообще держится молодцом, нашли поклонники. В комментариях народ порадовался за артиста, который в последнее время расцвел в пику слухам о недавней госпитализации. Преданные почитатели его таланта молят Бога, чтобы Джигарханян и дальше был здоров и счастлив (орфография и пунктуация сохранены).

"Дай БОГ,здоровья и новых интересных спектаклей!" "Рады видеть Вас в хорошей форме, с коллегой по работе, за щедрым армянским столом с вкусностями, приятным разговором, в хорошей дружеской обстановке! Желаю Вам, Армен Борисович, долгих счастливых лет, в здравие, настроение, в семье, с друзьями и, коллегами! Живите и радуйте нас и балуйте фото семьи, коллег и друзей.... Мы Вас очень любим, ценим и, дорожим Вашим здоровьем!" "Армен Борисович смотрится бодрячком. Так держать!"

– высказались они.

О приезде Власовой в Россию стало известно неделю назад. Сын Армена Борисовича Степан сообщил об этом в соцсети, приложив фото Джигарханяна с бывшей супругой.