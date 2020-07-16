Как сейчас выглядит Армен Джигарханян: сын артиста показал свежее фото

Как сейчас выглядит Армен Джигарханян: сын артиста показал свежее фото
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Степан вместе с матерью прилетел в Москву

Армен Борисович, судя по всему, воссоединился с семьей. Навестить его приехала бывшая супруга Татьяна Власова и сын Степан Джигарханян. Он показал, как сейчас выглядит артист.

Степан, по его словам, "сработал на опережение" – в его "Инстаграм" появился редкий кадр, где родители позируют, уютно устроившись на лавочке. Снимались Джигарханян и Власова на Арбате.

"Редко выкладываю фото родителей, но на этот раз не премину поделиться полученным от них накануне сверхпозитивом. Да, разгар лета в Москве не балует жарой – вывести бы нечто среднее между Лас-Вегасской и Московской температурами – однако моим все нипочём! Главное – вместе и дома! Да простит меня Татьяна Сергеевна за то, что в этот раз сыграл на опережение!"

– подписал фото сын Армена Борисовича.

Напомним, не так давно в СМИ появились сообщения, что у легендарного артиста серьезные проблемы со здоровьем. Писали даже, что Джигарханян попал в больницу с инсультом. Однако позже в его окружении эту информацию опровергли, заявив, что это было лишь плановое обследование. Об этом сообщало РИА "Новости". Сейчас, судя по фото, Армен Борисович чувствует себя вполне сносно.

В браке Татьяна Власова и Армен Джигарханян были почти полвека. Развелись они в 2015 году. Сейчас его бывшая супруга живет в США, как и сын. Однако время от времени они прилетают в Россию, чтобы навестить артиста. 

Недавно Степан Джигарханян рассказал, что его семье угрожают – неприятные сообщения приходили на телефон его матери. Позже сын Армена Борисовича пожаловался, что и его атаковали в соцсетях неизвестные люди, которые писали оскорбления.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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