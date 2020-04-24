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"Смотрелась тускло": Джигарханян раскритиковал Цымбалюк и обвинил в двуличности

"Смотрелась тускло": Джигарханян раскритиковал Цымбалюк и обвинил в двуличности
Степан и Армен Джигарханян. Фото: instagram.com/s_jigro
Сын народного артиста заговорил о киевской пианистке

Скандал в семье Армена Джигарханяна не сбавляет обороты. После передачи, где отношения выяснили Виталина Цымбалюк-Романовская и Ольга Казаченко, сын актера решил написать свое мнение в социальных сетях. Степан Джигарханян обвинил бывшую жену отца в двуличности, а также раскритиковал ее внешность и поведение.

Наследник артиста считает, что Виталина хорошо относится к нему на съемках шоу, а затем начинает писать посты в "Инстаграм", выражая противоположное мнение. Больше всего Джигарханян-младший переживает из-а того, что Цымбалюк-Романовская до сих пор высказывается в адрес его родителей.

"Но смотрелась на этот раз откровенно тускло, а свою растерянность и подавленность в массе моментов у нее скрыть не получалось", - оценил Степан Джигарханян появление блондинки в эфире.

Свою возлюбленную Ольгу Казаченко родственник актера, наоборот, поддержал. Он считает, что она теперь ведет себя очень сдержанно и корректно на подобных шоу. Однако в отношениях у пары, похоже, не все идеально.

Джигарханян и сама девушка не исключают, что их роман может сойти на нет. Степан при этом написал в социальных сетях, что Ольга останется другом семьи. 

Ранее "Утро.ру" писало об опасном путешествии Степана Джигарханяна. 

Дарья ПЕТРОВА

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