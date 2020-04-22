Возлюбленная Джигарханяна испытывает дикий ужас из-за коронавируса
Ольга Казаченко приняла все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от вируса. Девушка закрылась в доме за городом и постоянно использует дезинфицирующие средства. Однако страх у возлюбленной Степана Джигарханяна есть. Она признается, что находится в "диком ужасе" из-за происходящего в мире и начала испытывать панические атаки.
Пассия сына Армена Джигарханяна добавляет, что почти каждую ночь ее мучают кошмары, из-за которых она просыпается в холодном поту. Ольга боится не только заболеть коронавирусом, но и воров, которые из-за нужды могут влезть к ней в дом.
Возможно, на психологическое состояние Казаченко повлиял тот факт, что в соседних домах уже нашли нескольких зараженных, а не все люди соблюдают необходимые требования. Возлюбленная Казаченко жалуется, что в магазине покупатели игнорируют дистанцию в 2 м., – дополняет "Собеседник".
Поддержки от любимого человека ждать не приходится – Степан Джигарханян находится в Америке, а когда пара сможет встретиться не понятно. Пока Ольга Казаченко уделяет все время маленькому ребенку, а сын Армена Джигарханяна путешествует по США.
Ранее "Утро.ру" писало о бывшем муже возлюбленной Джигарханяна, который раскрыл правду о ней.
Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас
Доллар выше 76 рублей, евро за 82: курс валюты пошел вверх после падения цен на нефть
Курс рубля уже понизился и продолжит падение на фоне неприятных новостей о нефти, считают экономисты
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Партнер Лукашенко заразился коронавирусом
- Туроператоры открыли продажу путевок на лето в Турцию
- Страны ЕС отменят карантинные ограничения по графику
- Лукашенко дал прогноз по восстановлению экономики
Здоровье
- Физкультура для пожилых: 4 упражнения помогут сохранить здоровье на карантине
- Повысить потенцию после 50 лет: поможет сок алоэ
- Диетолог раскрыл правду о вреде популярных продуктов для похудения
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик