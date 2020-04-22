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Возлюбленная Джигарханяна испытывает дикий ужас из-за коронавируса

Возлюбленная Джигарханяна страдает из-за коронавируса
Степан Джигарханян. Фото: instagram.com/st_jigar
Звезда ток-шоу признается, что очень боится заболеть

Ольга Казаченко приняла все необходимые меры, чтобы обезопасить себя от вируса. Девушка закрылась в доме за городом и постоянно использует дезинфицирующие средства. Однако страх у возлюбленной Степана Джигарханяна есть. Она признается, что находится в "диком ужасе" из-за происходящего в мире и начала испытывать панические атаки. 

Пассия сына Армена Джигарханяна добавляет, что почти каждую ночь ее мучают кошмары, из-за которых она просыпается в холодном поту. Ольга боится не только заболеть коронавирусом, но и воров, которые из-за нужды могут влезть к ней в дом. 

Возможно, на психологическое состояние Казаченко повлиял тот факт, что в соседних домах уже нашли нескольких зараженных, а не все люди соблюдают необходимые требования. Возлюбленная Казаченко жалуется, что в магазине покупатели игнорируют дистанцию в 2 м., – дополняет "Собеседник".

Поддержки от любимого человека ждать не приходится – Степан Джигарханян находится в Америке, а когда пара сможет встретиться не понятно. Пока Ольга Казаченко уделяет все время маленькому ребенку, а сын Армена Джигарханяна путешествует по США. 

Ранее "Утро.ру" писало о бывшем муже возлюбленной Джигарханяна, который раскрыл правду о ней. 

Дарья ПЕТРОВА

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