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Шаляпин сошелся с бывшей любовницей

Шаляпин сошелся с бывшей любовницей
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист и его экс-возлюбленная уже строят планы на будущее

В личной жизни Прохора Шаляпина все быстро меняется. В конце прошлого года он разошелся с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а затем закрутил роман с богатой канадкой. Однако сейчас об отношениях с певцом заговорила Анна Калашникова.

По словам красотки, порознь с ним она никогда не была. Наоборот, сейчас они строят совместные планы на будущее. Пока артисты решили сойтись для того, что вместе спеть и снять клип. Из-за этого бывшие возлюбленные начали чаще общаться – репетируют по видеосвязи и проводят совместные прямые эфиры в "Инстаграм" на радость поклонникам.

Как уточняет сама Анна, Прохор на одной из передач подтвердил, что они не расставались. Однако, что именно происходит в отношениях Калашниковой и Шаляпина, не понятно. Девушка сейчас встречается с другим мужчиной, но, как она рассказала "Собеседнику", они решили побыть на расстоянии. Как раз в это же время модель и начала видеться с Прохором.

К чему приведут отношения Шаляпина и Калашниковой, остается только гадать. Однако ранее музыкант очень тепло отзывался о девушке. Влюбленные были вместе около двух лет. Прохор признавался, что после расставания не раз хотел вернуться к экс-возлюбленной, но не мог забыть об их скандалах с ДНК-тестами.

Тогда же выпускник "Фабрики звезд" добавлял, что был в восторге от ночей с Анной Калашниковой. Есть ли у бывших возлюбленных шанс вернуть былую любовь или Прохор все еще в отношениях с богатой канадкой, покажет время.

Дарья ПЕТРОВА

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