Экс-возлюбленная подшутила над певцом

Анна Калашникова решила разыграть Прохора Шаляпина. Модель позвонила ему с неизвестного номера и начала говорить хриплым голосом, притворяясь 60-летней поклонницей певца. Экс-возлюбленная артиста заявила, что у них была интимная связь за сценой, после чего она забеременела и ждет мальчика.

Шаляпин словам женщины не поверил и резко отсек вероятность того, что он может быть отцом. Более того, музыкант посоветовал женщине лечиться.

"Я была на вашем концерте, если помните. Мне 60 лет, и я хотела вам сообщить, что у нас с вами скоро будет мальчик. Я забеременела от вашей песни, Прохор... Вы, наверное, помните, как я к вам за сцену приходила, и мы там с вами еще покуролесили немножко", – разыграла Калашникова приятеля.

Смешное видео Анна опубликовала в "Инстаграм", где подписала, что нашла способ заманить Шаляпина в загс.

В комментариях пользователи не понимают, зачем Калашниковой понадобился Шаляпин, а также отмечают вежливость артиста – он спокойно общался с поклонницей и не позволил себе грубостей.

"Прохор – красавчик, вежливо отшил, не нахамил, не послал больную беременную фанатку", "А зачем вам альфонс?", "Милая Аня, с Прохором номер удался, просто супер! Я до слез смеялась!" - прокомментировали в соцсети разговор звезд.

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин несколько лет назад были парой. Влюбленные расстались после несколько скандалов, однако продолжали поддерживать друг друга. Теперь они решили и вовсе сойтись, чтобы выпустить совместную песню.