Певец перенесся в "беззаботное время"

Прохор Шаляпин в колготках и спортивной куртке оказался рядом с королевой. Артиста запечатлели с семьей во время совместной прогулки.

Фотографию из детства Прохора Шаляпина опубликовал в "Инстаграм" его фан-аккаунт. На снимке, сделанном в 1989 году, певец позирует рядом с матерью и отцом в Санкт-Петербурге.

Публикацию с подписью "беззаботные советские времена" певец оценил и поставил "лайк".

В комментариях пользователи оценили семейную идиллию: "Класс! Все просто и все счастливы.", "Фигура и нос – в папу…", "Отец красивый.", "На вид очень счастлива семья!". (орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что Шаляпин показал богатую подружку в мини-шортах.