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Шаляпин показался на фото в колготках

Шаляпин показался на фото в колготках
Прохор Шаляпин. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец перенесся в "беззаботное время"

Прохор Шаляпин в колготках и спортивной куртке оказался рядом с королевой. Артиста запечатлели с семьей во время совместной прогулки. 

Фотографию из детства Прохора Шаляпина опубликовал в "Инстаграм" его фан-аккаунт. На снимке, сделанном в 1989 году, певец позирует рядом с матерью и отцом в Санкт-Петербурге. 

Публикацию с подписью "беззаботные советские времена" певец оценил и поставил "лайк". 

В комментариях пользователи оценили семейную идиллию: "Класс! Все просто и все счастливы.", "Фигура и нос – в папу…", "Отец красивый.", "На вид очень счастлива семья!". (орфография и пунктуация сохранены)

Ранее "Утро" рассказало, что Шаляпин показал богатую подружку в мини-шортах.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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