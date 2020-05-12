Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Цымбалюк лишилась работы из-за коронавируса

Цымбалюк лишилась работы из-за коронавируса
Виталина Цымбалюк-Романовская. Кадр youtube.com
Бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала, чем занимается на самоизоляции

Виталина Цымбалюк-Романовская в начале марта запустила новый проект, связанный с преображением женщин. Пианистка вместе со стилистами планировала делать дам красивее, однако пока лишилась этой работы – из-за коронавируса проект сейчас не актуален.

Однако скучать бывшей супруге Армена Джигарханяна не приходится, она признается, что пока занимается другими делами и играет на пианино. Также сейчас блондинка учится петь вместе с преподавателем по вокалу.

До пандемии COVID-19 Виталина была постоянной участницей ток-шоу. Однако сейчас стареется участвовать в таких передачах только изредка. Как признается сама Цымбалюк-Романовская, у нее есть свой любимчик – Андрей Малахов. Его она считает обаятельным, позитивным и талантливым.

На скандальных передачах с участием блондинки почти всегда обсуждается тема ее отношений с Арменом Джигарханяном. Однако заявлений на телевидении и постов в социальных сетях об артисте Виталине показалось мало – сейчас она готовит книгу о своей жизни с режиссером.

Цымбалюк-Романовская намерена написать хорошую книгу, несмотря на то, что ситуация была "тяжелая и трагическая", – дополняет автор канала "Косматый блог".

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказывала о своих планах после суда, который постановил, что она должна выплатить бизнесмену более миллиона рублей. Сама блондинка утверждает, что брала эти деньги для Армена Джигарханяна. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Умерли 107 человек: свежая статистика по коронавирусу в России на 12 мая

От COVID-19 за все время эпидемии скончались 2116 россиян

Регионы смягчают карантинные меры: главные новости о коронавирусе в России на 12 мая

Одни субъекты страны начали ужесточать карантинные меры, другие, наоборот, ослаблять, ученый рассказал, у кого появляется стойкий иммунитет - актуальные новости о COVID-19 на утро вторника в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей