Бывшая жена Армена Джигарханяна рассказала, чем занимается на самоизоляции

Виталина Цымбалюк-Романовская в начале марта запустила новый проект, связанный с преображением женщин. Пианистка вместе со стилистами планировала делать дам красивее, однако пока лишилась этой работы – из-за коронавируса проект сейчас не актуален.

Однако скучать бывшей супруге Армена Джигарханяна не приходится, она признается, что пока занимается другими делами и играет на пианино. Также сейчас блондинка учится петь вместе с преподавателем по вокалу.

До пандемии COVID-19 Виталина была постоянной участницей ток-шоу. Однако сейчас стареется участвовать в таких передачах только изредка. Как признается сама Цымбалюк-Романовская, у нее есть свой любимчик – Андрей Малахов. Его она считает обаятельным, позитивным и талантливым.

На скандальных передачах с участием блондинки почти всегда обсуждается тема ее отношений с Арменом Джигарханяном. Однако заявлений на телевидении и постов в социальных сетях об артисте Виталине показалось мало – сейчас она готовит книгу о своей жизни с режиссером.

Цымбалюк-Романовская намерена написать хорошую книгу, несмотря на то, что ситуация была "тяжелая и трагическая", – дополняет автор канала "Косматый блог".

Ранее Цымбалюк-Романовская рассказывала о своих планах после суда, который постановил, что она должна выплатить бизнесмену более миллиона рублей. Сама блондинка утверждает, что брала эти деньги для Армена Джигарханяна.