Экс-возлюбленные исполнили страстный танец

В жизни Прохора Шаляпина было несколько ярких романов. С некоторыми из своих пассий певец продолжает поддерживать отношения до сих пор. Например, артист на самоизоляции встретился с Анной Калашниковой – они вдвоем зажигали под ее песню.

Танец экс-возлюбленных получился ярким. Звезда "Инстаграм" двигалась перед камерой в мини-платье, а Шаляпин вертел бедрами в такт музыке. Все происходящее их приятели записали на видео, которое потом появилось в социальной сети на странице Калашниковой.

Позже, общаясь с бывшим ухажером, красавица отметила, что с нею он ведет себя очень скромно, а вот в разговорах с другими блогерами более раскован. Вероятно, Анна имела в виду прямой эфир Прохора Шаляпина в "Инстаграм", где он рассказал о своих интимных фантазиях.

Напомним, Прохор Шаляпин и Анна Калашникова были вместе пару лет, но разошлись после череды скандалов. Сейчас им удается дружить. Более того, музыкант не раз вспоминал об отношениях с красавицей и хвалил ее фигуру.

После разрыва с Калашниковой певец закрутил роман с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а сейчас, по слухам, поддерживает отношения с богатой канадкой, которая оплатила ему роскошный отдых и оформила на него элитную недвижимость.