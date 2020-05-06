Излечившуюся Бабкину предупредили о серьезных последствиях болезни

У народной артистки могут возникнуть проблемы с голосом

Надежда Бабкина выписалась из больницы 1 мая. Певица сразу же заявила о своем выздоровлении в социальной сети. Врач же предупредил звезду, что после такой инфекции возможны проблемы со здоровьем, которые отразятся на голосе.

Лор-фониатр Екатерина Осипенко считает, что артистке можно ожидать патологий, связанных с голосовым аппаратом. Они могут возникнуть из-за длительного кашля и изменениях в слизистой дыхательной путей.

Медик предполагает, что изменения в голосе сохранятся у переболевшей Надежды Георгиевны надолго. Как именно поменяется голос, и произойдет ли то вообще, зависит также от аппарата искусственной вентиляции легких. Врач прогнозирует, что голос Бабкиной может осипнуть, его диапазон уменьшится, а также звезда будет быстрее утомляться.

"Пациенты, которым была проведена трахеотомия – операция по установке трахеотомической трубки для длительного проведения ИВЛ, – также имеют риски изменения голоса в дальнейшем", – рассказала Екатерина Осипенко "КП".

Сама Надежда Бабкина сейчас регулярно выходит на связь с подписчиками. Выглядит звезда прекрасно, что многим подписчикам кажется странным. В аккаунте певицы в "Инстаграм" пользователи пишут ей гневные сообщения.

По их мнению, артистка не похожа на переболевшего человека и выглядит подозрительно хорошо.

"Отрезали все лишнее", "Подозрительно хорошо выглядите", "По ходу она не болела, а тем более после реанимации, хватит пудрить нам мозг", "Очень бодренько выглядит после тяжелой болезни", "Коронавирус животворящий, как людей преображает, чудо!" – пишут в соцсети.

Напомним, Надежда Бабкина была госпитализирована в начале апреля. Тогда считалось, что артистка борется с коронавирусом, однако ее представители так и не подтвердили этот диагноз. Звезда некоторое время лежала в реанимации в состоянии искусственной комы, где ее подключали к аппарату ИВЛ.