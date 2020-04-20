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Близкие Бабкиной раскрыли детали лечения артистки

Народная артистка по-прежнему находится в больнице

Еще 15 апреля Надежда Бабкина покинула Коммунарку, звезду было решено перевести в "звездный госпиталь". Певица, как рассказал близкий к ее окружению человек, сейчас лежит там, а врачи разработали ей план лечения, состоящий из нескольких этапов.

О состоянии 70-летней звезды сообщил директор театра "Русская песня" Антон Собянин журналистам.

"Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение", – добавил он РИА "Новости".

Возлюбленный знаменитости также утешает – в соцсети он написал, что все самое страшное позади. Сейчас, по словам Евгения Гора, Надежда Бабкина в сознании, и никакие аппараты ей не нужны.

Как уточняет "ФедералПресс", медики диагностировали у певицы пневмонию. Представители артистки не подтвердили информацию о том, что у Надежды Бабкиной есть коронавирус.

Ранее партнер Бабкиной раскрыл результаты своего теста на коронавирус.

Фоторепортаж
Опасная вечеринка: Бабкина могла заразить десятки артистов
Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александр Буйнов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Игорь Николаев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дарья ПЕТРОВА

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