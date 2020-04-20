Народная артистка по-прежнему находится в больнице

Еще 15 апреля Надежда Бабкина покинула Коммунарку, звезду было решено перевести в "звездный госпиталь". Певица, как рассказал близкий к ее окружению человек, сейчас лежит там, а врачи разработали ей план лечения, состоящий из нескольких этапов.

О состоянии 70-летней звезды сообщил директор театра "Русская песня" Антон Собянин журналистам.

"Надежда Георгиевна в больнице, продолжает поэтапное лечение", – добавил он РИА "Новости".

Возлюбленный знаменитости также утешает – в соцсети он написал, что все самое страшное позади. Сейчас, по словам Евгения Гора, Надежда Бабкина в сознании, и никакие аппараты ей не нужны.

Как уточняет "ФедералПресс", медики диагностировали у певицы пневмонию. Представители артистки не подтвердили информацию о том, что у Надежды Бабкиной есть коронавирус.

Ранее партнер Бабкиной раскрыл результаты своего теста на коронавирус.