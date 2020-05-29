Звезда "Модного приговора" высказалась о пластической операции

Фигура Надежды Бабкиной, в начале мая выписавшейся из больницы, не дает покоя ее поклонникам. Они заметили, что артистка похудела, а вокруг ее преображения ходит много слухов, в том числе и о пластике. Как призналась коллеге сама певица, она и не знает, что такое липосакция.

Звезда шоу "Модный приговор" спросила о процедуре у Александра Васильева. Историк моды заявил, что это операция, "когда жирок отсасывают". В ответ артистка поинтересовалась, где же ей его взять.

Как подозревают некоторые поклонники, знаменитость прибегла к помощи пластических хирургов – так как после реанимации, искусственной комы и вентиляции легких, о которых писали СМИ, она выглядит лучше, чем до болезни.

Сама певица говорила, что просто похудела за время госпитализации. Александр Васильев до этого раскрыл другой секрет красоты Бабкиной. Он предполагает, что все дело в макияже, маникюре, дорогой одежде и вставной челюсти, которая делает улыбку звезды красивой.

Ранее "Утро.ру" писало о страшных последствиях болезни, которые могут грозить Надежде Бабкиной.