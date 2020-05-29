Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Бабкина прилюдно заговорила о липосакции

Бабкина прилюдно заговорила о липосакции
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Модного приговора" высказалась о пластической операции

Фигура Надежды Бабкиной, в начале мая выписавшейся из больницы, не дает покоя ее поклонникам. Они заметили, что артистка похудела, а вокруг ее преображения ходит много слухов, в том числе и о пластике. Как призналась коллеге сама певица, она и не знает, что такое липосакция.

Звезда шоу "Модный приговор" спросила о процедуре у Александра Васильева. Историк моды заявил, что это операция, "когда жирок отсасывают". В ответ артистка поинтересовалась, где же ей его взять.

Как подозревают некоторые поклонники, знаменитость прибегла к помощи пластических хирургов – так как после реанимации, искусственной комы и вентиляции легких, о которых писали СМИ, она выглядит лучше, чем до болезни.

Сама певица говорила, что просто похудела за время госпитализации. Александр Васильев до этого раскрыл другой секрет красоты Бабкиной. Он предполагает, что все дело в макияже, маникюре, дорогой одежде и вставной челюсти, которая делает улыбку звезды красивой.

Ранее "Утро.ру" писало о страшных последствиях болезни, которые могут грозить Надежде Бабкиной.

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

COVID-19 становится слабее: последние новости о коронавирусе на 29 мая

Инфекция может стать сезонной, но при этом она теряет свою силу - главные новости о COVID-19 в России на пятницу в материале "Утро.ру"

Крым жестко ответил на американский призыв к водной блокаде

Поведение заокеанской державы назвали кощунством

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей