Курс рубля
- Эксперты объяснили, почему не стоит ждать укрепления рубля
- Доллар по 90: рублю предсказали снижение
- Риски для рубля усилятся к концу мая
Историк моды и телеведущий Александр Васильев поделился фотографией Надежды
Бабкиной, совсем недавно переболевшей коронавирусом. На свежем кадре певица
выглядит даже лучше, чем до болезни.
На фото артистка позирует в компании Васильева. Бабкина одета в яркий рыжий пиджак и в целом излучает позитив и энергию. Под снимком историк моды сообщил, что скоро появятся новые выпуски передачи "Модный приговор", в которых популярная певица выступит в роли соведущей.
"Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы "Модный приговор" продолжаются!" – подписал телеведущийкадр в "Инстаграм".
При этом больше всего пользователей изумил цветущий вид звездной певицы. Помолодевшая артистка бодро улыбается и пышет здоровьем. А ведь совсем недавно она болела коронавирусом и очень тяжело переносила болезнь. Кстати, у Васильева тоже был COVID-19.
"Отлично выглядят после коронавируса", "Александр, вы и наша Надя стали еще прекраснее выглядеть!", "Недавно писали, Бабкина в тяжелом состоянии. А здесь как конфетка, как так?" – удивляются поклонники.
К слову, некоторые подписчики заподозрили, что Надежда Бабкина не болела коронавирусной пневмонией, а побывала у пластического хирурга. И они тут же высказали такую оригинальную версию:. "Перехитрила всех", "Как медику мне это тоже немного странно".
Ранее "Утро" делилось мнением эксперта, который считает, что после выздоровления Надежда Бабкина может снова подхватить вирус.
Граничащую с Россией провинцию заблокировали из-за новых зараженных
Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"