Певица, которая заметно постройнела, готовится к новым телепередачам

Историк моды и телеведущий Александр Васильев поделился фотографией Надежды Бабкиной, совсем недавно переболевшей коронавирусом. На свежем кадре певица выглядит даже лучше, чем до болезни.



На фото артистка позирует в компании Васильева. Бабкина одета в яркий рыжий пиджак и в целом излучает позитив и энергию. Под снимком историк моды сообщил, что скоро появятся новые выпуски передачи "Модный приговор", в которых популярная певица выступит в роли соведущей.

"Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы "Модный приговор" продолжаются!" – подписал телеведущийкадр в "Инстаграм".

При этом больше всего пользователей изумил цветущий вид звездной певицы. Помолодевшая артистка бодро улыбается и пышет здоровьем. А ведь совсем недавно она болела коронавирусом и очень тяжело переносила болезнь. Кстати, у Васильева тоже был COVID-19.

"Отлично выглядят после коронавируса", "Александр, вы и наша Надя стали еще прекраснее выглядеть!", "Недавно писали, Бабкина в тяжелом состоянии. А здесь как конфетка, как так?" – удивляются поклонники.

К слову, некоторые подписчики заподозрили, что Надежда Бабкина не болела коронавирусной пневмонией, а побывала у пластического хирурга. И они тут же высказали такую оригинальную версию:. "Перехитрила всех", "Как медику мне это тоже немного странно".

Ранее "Утро" делилось мнением эксперта, который считает, что после выздоровления Надежда Бабкина может снова подхватить вирус.