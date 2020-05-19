Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Помолодевшая после тяжелой болезни Бабкина шокировала народ

Помолодевшая после тяжелой болезни Бабкина шокировала народ
Надежда Бабкина. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Певица, которая заметно постройнела, готовится к новым телепередачам

Историк моды и телеведущий Александр Васильев поделился фотографией Надежды Бабкиной, совсем недавно переболевшей коронавирусом. На свежем кадре певица выглядит даже лучше, чем до болезни.

На фото артистка позирует в компании Васильева. Бабкина одета в яркий рыжий пиджак и в целом излучает позитив и энергию. Под снимком историк моды сообщил, что скоро появятся новые выпуски передачи "Модный приговор", в которых популярная певица выступит в роли соведущей.

"Социальная дистанция хорошему настроению не помеха! Съемки новых выпусков программы "Модный приговор" продолжаются!" – подписал телеведущийкадр в "Инстаграм".

При этом больше всего пользователей изумил цветущий вид звездной певицы. Помолодевшая артистка бодро улыбается и пышет здоровьем. А ведь совсем недавно она болела коронавирусом и очень тяжело переносила болезнь. Кстати, у Васильева тоже был COVID-19.

"Отлично выглядят после коронавируса", "Александр, вы и наша Надя стали еще прекраснее выглядеть!", "Недавно писали, Бабкина в тяжелом состоянии. А здесь как конфетка, как так?" – удивляются поклонники.

К слову, некоторые подписчики заподозрили, что Надежда Бабкина не болела коронавирусной пневмонией, а побывала у пластического хирурга. И они тут же высказали такую оригинальную версию:. "Перехитрила всех", "Как медику мне это тоже немного странно".

Ранее "Утро" делилось мнением эксперта, который считает, что после выздоровления Надежда Бабкина может снова подхватить вирус.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Новая вспышка коронавируса: больше 100 миллионов китайцев изолировали

Граничащую с Россией провинцию заблокировали из-за новых зараженных

Эпидемия закончится в августе: главные новости о коронавирусе в России на 19 мая

Новые смерти, страна вернется к нормальной жизни в августе, неработающим пенсионерам продлят больничные - что нужно знать о COVID-19 ко вторнику в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей