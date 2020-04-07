Цены на продукты повысятся в апреле
В ближайшее время цены на продукты в российских магазинах поднимутся на 5 – 20%. Поставщики уже предупредили торговые сети о росте закупочной стоимости, сообщает "Руспродсоюзе". Подорожание затронет, в первую очередь, самые простые, повседневные продукты питания – консервы, макароны, чай, кофе и т.д.
Сильнее всего подскочат цены на импортную продукцию. Поставщики указывают, что курс доллара и евро повысился за март на треть, но для ретейлеров они готовы поднять закупочные цены на шоколад, какао, изделия из рыбы пока на 20%, пишут "Известия". Причем согласны провести подорожание в два этапа, чтобы покупателям было не так заметно.
На отечественной продукции валютные колебания также отразились, например, возросла стоимость упаковки. Кроме того, из-за коронавируса предприятия вынуждены тратиться на дезинфекцию помещений, закупку средств защиты для сотрудников. Эти расходы и хотят переложить на потребителей. Так, на хлеб, макароны и другие изделия из зерна и муки цены планируется поднять на 5 – 15%. Предупреждают о росте цен на 15 – 18% и производители вина.
Сейчас поставщики ведут переговоры с ретейлерами, передает URA.RU. Первые говорят о максимальном повышении отпускной стоимости, вторые пытаются сдержать их аппетиты. На согласование цен обычно уходит две недели. Так что уже в апреле потребители могут столкнуться с неприятным сюрпризом в магазинах.
Ранее стало известно, что примерно у 40% россиян снизился доход из-за эпидемии коронавируса, а 10 миллионов граждан, занятых в сфере торговли, могут лишиться работы в ближайшее время.
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