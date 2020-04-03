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Работу из-за карантина потеряют 10 миллионов жителей России

Работу из-за карантина потеряют 10 миллионов жителей России
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Сферу торговли просят признать пострадавшей от коронавируса

Решение российских властей продлить нерабочий режим в стране до 30 апреля крайне плохо скажется на торговой отрасли. Об этом заявил президент Российского совета торговых центров Булат Шакиров.

По его подсчетам, 10 миллионов человек лишатся работы, а убытки ретейлеров и владельцев торговых центров составят до 50 млн руб. в день. При этом помощи от государства участникам отрасли не предусмотрено.

"Развивается очень негативный сценарий. (…) Мы попросили признать нашу отрасль пострадавшей ото всех этих воздействий", – рассказал Шакиров ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что до конца апреля россияне должны оставаться дома, чтобы не заболеть и не стать разносчиками коронавируса. Работать в ближайшие недели будут только медики, правоохранители, структуры, обеспечивающие жизнедеятельность, и предприятия непрерывного цикла производства, а из торговых точек – только магазины с продуктами и аптеки. При этом для некоторых отраслей экономики, терпящих убытки от предпринимаемых властями мер, в частности, турбизнеса, банков и авиаперевозчиков, разрабатываются меры поддержки.

Николай ВИКТОРОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гарри
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Водите плановую экономику, начинайте строить заводы и и тогда по фиг вирусные последствия.
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