Работодатели предпочитают экономить на сотрудниках

Треть российских компаний уже сократили расходы на зарплату, еще часть предпринимателей планируют сделать это в ближайшее время. Таковы данные опроса Центра стратегических разработок.

Исследование показало, что 29% компаний в различных отраслях в марте срезали выплаты сотрудникам, которых отправили на удаленную работу, или перевели некоторых штатных работников на сотрудничество по контракту, или вовсе с кем-то расстались. При этом половина опрошенных топ-менеджеров подтвердили, что планируют вскоре сокращение штата, а каждый пятый готовится уменьшать зарплату после вынужденного простоя на карантине.

"Первое, что сейчас может начать делать бизнес, – это экономить на сотрудниках", - приводит РБК мнение бизнес-консультанта Константина Вехова. По его оценке, спасти ситуацию могли бы более активные меры поддержки со стороны государства. Например, отмена налога на прибыль или выплата пособий сотрудникам фитнес-центров и кинотеатров, потерявших работу из-за решения властей их закрыть.

Ранее правительство РФ распорядилось предоставлять беспроцентные кредиты бизнесу под выплату зарплат. Кроме того, льготы предоставлены компаниям, в наибольшей степени пострадавшим от эпидемии коронавируса, – турагентствам, авиаперевозчикам. Дополнительные выплаты предусмотрены и для граждан.

При этом ведущие экономисты рекомендуют правительству принять сейчас как можно более строгие меры по борьбе с эпидемией коронавируса, чтобы кризис не затянулся надолго.