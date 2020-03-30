Пострадавшим от действий работодателя гражданам рекомендуется анонимно жаловаться в трудовую инспекцию

Многие россияне уже лишились привычного дохода из-за эпидемии коронавируса. Это подтвердила эксперт центра трудовых исследований "Высшей школы экономики" Нина Вишневская.

По ее данным, значительная часть граждан уже зарабатывают процентов на 40 меньше, причем придраться к работодателю нельзя. Трудовые договоры составлены так, что примерно половина ежемесячной зарплаты – это фиксированный доход, а отсавшееся – это переменная часть, то есть премии, надбавки и прочее. Их легко можно прекратить выплачивать, при этом права сотрудника по закону нельзя считать нарушенными, объяснила эксперт URA.RU.

Вполне ожидаемо, что рынок труда в РФ скоро пополнит армия безработных из числа тех, кого сократили на фоне падения доходов компании. Особенно пострадает сфера услуг, считает профессор РЭУ имени Плеханова Павел Журавлев. По его мнению, с сокращениями в этот сложный период можно и нужно бороться. В частности, стоит направлять жалобы, в том числе анонимные, в трудовую инспекцию при Министерстве труда РФ. Там уволенному помогут соблюсти его права.

Ранее опрос среди владельцев российских средних и малых компаний показал, что более трети работодателей в кризис начинают экономить на сотрудниках. Так, после вынужденного карантина каждый пятый руководитель планирует уменьшить зарплаты подчиненным.