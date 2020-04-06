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Быстрого восстановления не будет: Россию ждет экономическая яма

Быстрого восстановления не будет: Россию ждет экономическая яма
Фото: omsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Резко выйти из критической ситуации у нашей страны не получится

Россию ждет серьезный экономический кризис, из которого будет очень непросто выбраться. С таким мнением главы Министерства финансов РФ Антона Силуанова согласилось большинство экспертов. 

В первую очередь стоит сказать о том, что повинен в начавшемся экономическом кризисе не только коронавирус, но и нефть. Ее стоимость после обвала будет рассчитываться из цены 20 долларов за баррель. И это при том, что до обвала она стоила 60-65 у.е. Издание "Свободная пресса" пишет, что 20 долларов – это еще "по-божески". Цена на черное золото может опуститься и до 13. 

Выходить из кризиса мы будем постепенно, и получится это сделать далеко не сразу. Резко улучшить экономическую ситуацию не получится, возможен только плавный переход после от минуса к плюсу после застоя. Рецессия, или, проще говоря, спад, будет постепенным, как и постепенное улучшение сложившейся ситуации. До кризиса 2008 года дело не дойдет. Ситуация напомнит проблемные 2009 – 2015 годы. 

Меньше всех повезет представителям малого и среднего бизнеса. Им придется самостоятельно бороться со своими финансовыми трудностями. Скорее всего, на какое-то время получится перенестись в 1998 год, информируют РИА Новости. 

Ранее "Утро" писало о том, сколько денег потеряет Россия в период кризиса. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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