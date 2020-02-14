Виной всему повышение взносов на капитальный ремонт

С россиян стали взимать в среднем по 8 руб. 49 коп. за квадратный метр принадлежащей им недвижимости в счет будущего капитального ремонта. Такие данные приводит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Получается, что за прошлый год сумма в строке "капремонт" в платежках за коммуналку выросла на 10%.

По закону, регионы могут повышать данный тариф в разное время и на разную величину. Поэтому, к примеру, в Ульяновской области капремонт дорожал в 2019 г. дважды – с 1 февраля и с 1 июля, в Кемеровской области – с 1 сентября, передают "Известия". Несмотря на это, количество ветхих домов в стране не сокращается, а увеличивается. Эксперты объясняют это тем, что сборы на капремонт все равно слишком низкие по сравнению с теми расходами, которые реально требуются на качественный ремонт многоквартирного дома.

Повышение взносов на капремонт продолжится и далее. С 1 января 2020 г. ставки подняли в 54 регионах страны, пишет "ФедералПресс". В частности, индексация в Москве составила 3,7%.

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